Трилобов Иван Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТрилобов Иван

Трилобов Иван

Место рождения

Мадора, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Мадора, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трилобов Нестор

Мать ребёнка: не указана

Мадора, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трилобов Роман Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трилобов Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трилобов Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Трилобов Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мадора, Рогачёвский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.