Полукарова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полукарова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1978

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1978

Отец: Полукаров Александр Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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