Полукарова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1978
Отец: Полукаров Александр Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности