Лоскутов Евграф Петрович
Место рождения
Дата рождения10.12.1819 ст.
Дата смерти19.06.1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
10.12.1819 ст.
Отец: Лоскутов Петр Фомич
Восприемники: Игнатий Дмитриев Лапин и крестьянина Василия Лапина жена Федосья Тимофеева. ГАКО 237-75-1793, № 122, 123 , л. 55
Смерть
19.06.1820 ст.
У крестьянина Петра Фомина Лоскутова сын Евграф, полугоду от родимца. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1793, л. 77 об., № 27