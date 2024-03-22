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Лоскутов Евграф Петрович

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

10.12.1819 ст.

Дата смерти

19.06.1820 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1819 ст.

Отец: Лоскутов Петр Фомич

Мать: Лоскутова Матрена Дмитриевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: Игнатий Дмитриев Лапин и крестьянина Василия Лапина жена Федосья Тимофеева. ГАКО 237-75-1793, № 122, 123 , л. 55
Смерть
19.06.1820 ст.
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Петра Фомина Лоскутова сын Евграф, полугоду от родимца. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1793, л. 77 об., № 27
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