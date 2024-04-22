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Кулагин Исидор Николаевич

Место рождения

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

05.06.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1859 ст.

Отец: Николай Иванов

Мать: Мавра Диевна

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
26.10.1880 ст.

Жена: Кулагина Евфросинья Петровна

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1885 ст.

Сын: Кулагин Петр Исидорович

Мать ребёнка: Кулагина Евфросинья Петровна

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1896 ст.

Сын: Кулагин Александр Исидорович

Мать ребёнка: Кулагина Евфросинья Петровна

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1899 ст.

Сын: Кулагин Сергей Исидорович

Мать ребёнка: Кулагина Евфросинья Петровна

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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