Кулагин Исидор Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.06.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1859 ст.
Отец: Николай Иванов
Мать: Мавра Диевна
Бракосочетание
26.10.1880 ст.
Рождение ребёнка
11.06.1885 ст.
Мать ребёнка: Кулагина Евфросинья Петровна
Рождение ребёнка
23.11.1896 ст.
Сын: Кулагин Александр Исидорович
Мать ребёнка: Кулагина Евфросинья Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1899 ст.
Сын: Кулагин Сергей Исидорович
Мать ребёнка: Кулагина Евфросинья Петровна
Смерть
Неизвестно