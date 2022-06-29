Вараксина (Бунькова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вараксина (Бунькова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Буньков Василий Герасимович

Мать: Бунькова (Ромадина) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вараксин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Вараксин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вараксин Александр

Рождение ребёнка
08.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вараксин Александр

Смерть
Неизвестно

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