Вараксина (Бунькова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вараксин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Вараксин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вараксин Александр
Рождение ребёнка
08.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вараксин Александр
Смерть
Неизвестно