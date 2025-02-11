Вовк Анатолий Антонович
мужской, родился 12.05.1940
умер 2021, Москва, город федерального значения Москва
ОтецВовк Вов Антон КонстантиновичДо 1916 г.р.
МатьВовк ЕлизаветаНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
12.05.1940
Отец: Вовк Вов Антон Константинович
Мать: Вовк Елизавета
Рождение ребёнка
03.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2021
Москва, город федерального значения Москва