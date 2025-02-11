Вовк Анатолий Антонович 12.05.1940 — найти родственников по фамилии на Familio

Вовк Анатолий Антонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 12.05.1940

умер 2021, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Вовк Вов Антон КонстантиновичДо 1916 г.р.
Мать
Вовк ЕлизаветаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1940

Отец: Вовк Вов Антон Константинович

Мать: Вовк Елизавета

Рождение ребёнка
03.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
2021
Москва, город федерального значения Москва

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