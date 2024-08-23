Сафронов Леонид Ильич
Место рождения
Дата рождения13.06.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1898
Отец: Сафронов Илья Петрович
Мать: Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1923
Дочь: Селякова (Сафронова) Тамара Леонидовна
Мать ребёнка: Сафронова (Столь) Моника Ивановна
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
26.02.1923
Рождение ребёнка
24.01.1928
Сын: Сафронов Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Сафронова (Столь) Моника Ивановна
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно