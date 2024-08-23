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Сафронов Леонид Ильич

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Место рождения

Байситово, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.06.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1898

Отец: Сафронов Илья Петрович

Мать: Февронья Ивановна

Байситово, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.02.1923

Дочь: Селякова (Сафронова) Тамара Леонидовна

Мать ребёнка: Сафронова (Столь) Моника Ивановна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
26.02.1923

Жена: Сафронова (Столь) Моника Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1928

Сын: Сафронов Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Сафронова (Столь) Моника Ивановна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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