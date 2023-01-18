(Семенов) Михайла Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Семенов) Михайла Семенович

(Семенов) Михайла Семенович

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1739

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739

Отец: (Семенов) Семён

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Семенов (Синодов) Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Семенов Кондратий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1825
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.