(Семенов) Михайла Семенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1739
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739
Отец: (Семенов) Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Семенов (Синодов) Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Семенов Кондратий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1825