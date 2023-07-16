Дмитриев Станислав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1983
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.2020
Дочь: Дмитриева Олеся Станиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.2022
Сын: Дмитриев Михаил Станиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности