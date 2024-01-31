Николай Варфоломеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Варфоломеев

Николай Варфоломеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варфоломей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоан Николаев

Мать ребёнка: Екатерина Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Николаева

Рождение ребёнка
03.05.1869 ст.

Сын: Иоан Николаев

Мать ребёнка: Екатерина Николаева

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.