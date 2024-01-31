Николай Варфоломеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варфоломей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоан Николаев
Мать ребёнка: Екатерина Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Николаева
Рождение ребёнка
03.05.1869 ст.
Сын: Иоан Николаев
Мать ребёнка: Екатерина Николаева
Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно