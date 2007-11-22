Красноперова Татьяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1951
Дата смерти22.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1951
Отец: Третьяков Кирилл
Рождение ребёнка
1973
Сын: Гончаров Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Гончаров Евгений Иванович
Рождение ребёнка
1976
Отец ребёнка: Гончаров Евгений Иванович
Рождение ребёнка
1976
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.05.1979
Дочь: Лебедько Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Гончаров Евгений Иванович
Рождение ребёнка
1991
Сын: Красноперов Петр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.08.1993
Сын: Красноперов Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.11.2007