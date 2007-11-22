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Красноперова Татьяна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1951

Дата смерти

22.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1951

Отец: Третьяков Кирилл

Мать: Третьякова Ефросинья Николаевна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Гончаров Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Гончаров Евгений Иванович

Рождение ребёнка
1976

Сын: Гончаров Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Гончаров Евгений Иванович

Рождение ребёнка
1976

Сын: Гончаров Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.05.1979

Дочь: Лебедько Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Гончаров Евгений Иванович

Рождение ребёнка
1991

Сын: Красноперов Петр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.08.1993

Сын: Красноперов Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.11.2007

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