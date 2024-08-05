Облеухов Евгений Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Облеухов Евгений Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1923

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1923

Отец: Облеухов Павел Николаевич

Мать: Буслаева (Облеухова) Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
01.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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