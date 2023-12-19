Зуев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1953

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Дети

1983 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1953

Отец: Зуев Дмитрий Иванович

Мать: Зуева (Попова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
27.08.1983

Сын: Зуев Александр Александрович

Мать ребёнка: Зуева (Сабадин) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
14.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зуева (Сабадин) Татьяна Николаевна

Чернигов, Чернігівська область

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