Корчагина (Васютина) Оксана Семеновна
Место рожденияп. Лоймола, Суоярвского р-на, Карельской АССР
Дата рождения31.07.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1971
Отец: Высютин Семен
Мать: Ольга Александровна
п. Лоймола, Суоярвского р-на, Карельской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.05.1991
Муж: скрыто настройками приватности
г. Москва, Российская Федерация
Рождение ребёнка
31.05.1992
Сын: Корчагин Александр Павлович
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Рождение ребёнка
27.09.1997
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности