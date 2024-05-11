Корчагина (Васютина) Оксана Семеновна 31.07.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корчагина (Васютина) Оксана Семеновна

Место рождения

п. Лоймола, Суоярвского р-на, Карельской АССР

Дата рождения

31.07.1971

Пол

Женский

Отец

Мать

1937 г.р.

Муж

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Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1971

Отец: Высютин Семен

Мать: Ольга Александровна

п. Лоймола, Суоярвского р-на, Карельской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
18.05.1991

Муж: скрыто настройками приватности

г. Москва, Российская Федерация
Рождение ребёнка
31.05.1992

Сын: Корчагин Александр Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1997

Сын: Корчагин Денис Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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