Благово Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1874
Дата смерти30.12.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1903
Сын: Благово Владимир Константинович
Мать ребёнка: Благово Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Благово Михаил Константинович
Мать ребёнка: Благово Зинаида Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.12.1920