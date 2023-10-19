Благово Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлагово Константин Петрович

Благово Константин Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1874

Дата смерти

30.12.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1903

Сын: Благово Владимир Константинович

Мать ребёнка: Благово Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Благово Михаил Константинович

Мать ребёнка: Благово Зинаида Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.12.1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close