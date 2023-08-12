Васильев Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1912
Жена: Неяглова Анна Павловна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Алексеевская церковь (Церковь Алексия Митрополита) г. Нижний Новгород; ГКУ ЦАНО 570 опись 4 дело 1147 л 117
Смерть
Неизвестно