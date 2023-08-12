Васильев Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1912

Жена: Неяглова Анна Павловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Алексеевская церковь (Церковь Алексия Митрополита) г. Нижний Новгород; ГКУ ЦАНО 570 опись 4 дело 1147 л 117
Смерть
Неизвестно

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