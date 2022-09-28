Захаров Ефим Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1912
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
17.12.1939
Дочь: (Захарова) Валентина Ефимовна
Мать ребёнка: Захарова (Власова) Пелагея Ивановна
Военная служба
24.05.1941
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Хвалынский РВК, Саратовская обл., Хвалынский р-н
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: На войне