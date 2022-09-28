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Захаров Ефим Иванович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Захаров Иван Андреевич

Мать: Захарова Устинья Илларионовна

Рождение ребёнка
17.12.1939

Дочь: (Захарова) Валентина Ефимовна

Мать ребёнка: Захарова (Власова) Пелагея Ивановна

Военная служба
24.05.1941
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Хвалынский РВК, Саратовская обл., Хвалынский р-н
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: На войне

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