Михайлов Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения24.12.1938
Дата смерти18.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1938
Бракосочетание
11.11.1964
Рождение ребёнка
14.03.1968
Дочь: Тер-Саакова (Михайлова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Михайлова (Архангельская) Нора Андреевна
Рождение ребёнка
06.11.1969
Сын: Михайлов Антон Александрович
Мать ребёнка: Михайлова (Архангельская) Нора Андреевна
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
18.09.1995