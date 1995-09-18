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Михайлов Александр Викторович

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

24.12.1938

Дата смерти

18.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1938

Отец: Михайлов Виктор Александрович

Мать: Зыкова Вера Ивановна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
11.11.1964

Жена: Михайлова (Архангельская) Нора Андреевна

Рождение ребёнка
14.03.1968

Дочь: Тер-Саакова (Михайлова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Михайлова (Архангельская) Нора Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.11.1969

Сын: Михайлов Антон Александрович

Мать ребёнка: Михайлова (Архангельская) Нора Андреевна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
18.09.1995
Москва, город федерального значения Москва

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