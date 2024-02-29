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Зайцев Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1955

Дочь: Янковская Нина Андреевна

Мать ребёнка: Долинова Екатерина Борисовна

Рамено, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Долинова Екатерина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долинова Екатерина Борисовна

Смерть
Неизвестно
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