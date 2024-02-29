Зайцев Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1955
Дочь: Янковская Нина Андреевна
Мать ребёнка: Долинова Екатерина Борисовна
Рамено, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Долинова Екатерина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно