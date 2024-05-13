Бабенко Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабенко (Тарасова) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
10.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабенко (Тарасова) Ольга Петровна