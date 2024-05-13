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Бабенко Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабенко (Тарасова) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
05.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабенко (Тарасова) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
10.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабенко (Тарасова) Ольга Петровна

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