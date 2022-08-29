Люля Степан Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люля Анатолий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люля Кирилл
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люля Константин Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евпатова (Люля) Александра Степановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Люля (Люля) Ганна Степановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно