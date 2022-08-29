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Люля Степан Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люля Анатолий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люля Кирилл

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люля Константин Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евпатова (Люля) Александра Степановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люля / Кузнецов Матвей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Люля (Люля) Ганна Степановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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