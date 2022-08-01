Обухов Яков Нефедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Обухова (Смердова) Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Обухова (Смердова) Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Обухова (Смердова) Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Обухова (Смердова) Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
01.03.1762
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Обухова (Смердова) Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Обухова (Смердова) Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
1763
Сын: Обухов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Обухова (Смердова) Евдокия Саввична
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно