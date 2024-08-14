Мельников Евгений Михайлович
Место рожденияТерритория Под Московой
Дата рождения1918
Дата смерти?.08.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Мельников Николай Евгениевич
Мать ребёнка: Мельникова(Щербакова) (Щербакова) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
14.09.1957
Дочь: Цаплина(Мельникова) (Мельникова) Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Мельникова(Щербакова) (Щербакова) Валентина Александровна
Смерть
?.08.1961