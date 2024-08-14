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Мельников Евгений Михайлович

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Место рождения

Территория Под Московой

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Мельников Николай Евгениевич

Мать ребёнка: Мельникова(Щербакова) (Щербакова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
14.09.1957

Дочь: Цаплина(Мельникова) (Мельникова) Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Мельникова(Щербакова) (Щербакова) Валентина Александровна

Смерть
?.08.1961

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