Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевелина Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Шевелин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевелина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Шевелин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевелина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шевелин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелин Павел Иванович

Отец ребёнка: Шевелин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Шевелин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шевелин Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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