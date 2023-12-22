Сюзюкин Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Сюзюкина Милена Дмитриевна
Мать ребёнка: Сюзюкина Елена
Рождение ребёнка
2020
Сын: Сюзюкин Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Сюзюкина Елена
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Сюзюкин Михаил
Мать ребёнка: Сюзюкина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюзюкина Елена