Сюзюкин Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюзюкин Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Сюзюкин Александр Николаевич

Мать: Сюзюкина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Сюзюкина Милена Дмитриевна

Мать ребёнка: Сюзюкина Елена

Рождение ребёнка
2020

Сын: Сюзюкин Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Сюзюкина Елена

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Сюзюкин Михаил

Мать ребёнка: Сюзюкина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюзюкина Елена

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