Веснин Михаил Дмитриевич (иногда записан Павлович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Веснин Дмитрий Павлович
Военная служба
С 1754
Рождение ребёнка
1767
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Веснина Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веснина Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веснин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веснин Никифор Михайлович
Смерть
Неизвестно