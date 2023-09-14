Веснин Михаил Дмитриевич (иногда записан Павлович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веснин Михаил Дмитриевич (иногда записан Павлович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Веснин Дмитрий Павлович

Мать: не указана

Военная служба
С 1754
Рождение ребёнка
1767

Сын: Веснин Савва Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Веснин Никита Михайлович

Мать ребёнка: Веснина Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веснина Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веснин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веснин Никифор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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