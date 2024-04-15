(Шабалдина) Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Шабалдин Василий Иванович
Мать: Шабалдина Анна Ивановна
Место жительства
С 1812 по 1875
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг | Из Яркуля переселились в деревню Лебяжинскую?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно