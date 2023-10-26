Юшков Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшков Василий Павлович

Юшков Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юшков Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшкова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юшков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Юшкова Лукерья

Рождение ребёнка
26.07.1925

Сын: Юшков Илья Васильевич

Мать ребёнка: Юшкова Лукерья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.