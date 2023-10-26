Юшков Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юшков Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юшкова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юшков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Юшкова Лукерья
Рождение ребёнка
26.07.1925
Мать ребёнка: Юшкова Лукерья
Смерть
Неизвестно