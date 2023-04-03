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Кальченко Александр Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кальченко Игнатий Иванович

Мать: Кальченко Анастасия Корнилиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Пелагея Лукична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Евдокия Антониевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Кальченко Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кальченко Евдокия Антониевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кальченко Исидор Александрович

Мать ребёнка: Кальченко Евдокия Антониевна

Рождение ребёнка
29.08.1842

Дочь: Кальченко Наталия Александровна

Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Лукична

Рождение ребёнка
08.02.1847

Дочь: Кальченко Ангафия Александровна

Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Лукична

Рождение ребёнка
17.08.1849

Сын: Кальченко Мирон Александрович

Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Лукична

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кальченко Анна Александровна

Мать ребёнка: Кальченко Евдокия Антониевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кальченко Родион Александрович

Мать ребёнка: Кальченко Евдокия Антониевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кальченко Павел Александрович

Мать ребёнка: Кальченко Евдокия Антониевна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Кальченко Павел II

Мать ребёнка: Кальченко Евдокия Антониевна

Смерть
Неизвестно

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