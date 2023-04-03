Кальченко Александр Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кальченко Наталья Александровна
Мать ребёнка: Кальченко Евдокия Антониевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кальченко Исидор Александрович
Мать ребёнка: Кальченко Евдокия Антониевна
Рождение ребёнка
29.08.1842
Дочь: Кальченко Наталия Александровна
Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Лукична
Рождение ребёнка
08.02.1847
Дочь: Кальченко Ангафия Александровна
Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Лукична
Рождение ребёнка
17.08.1849
Сын: Кальченко Мирон Александрович
Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Лукична
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кальченко Анна Александровна
Мать ребёнка: Кальченко Евдокия Антониевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кальченко Родион Александрович
Мать ребёнка: Кальченко Евдокия Антониевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кальченко Павел Александрович
Мать ребёнка: Кальченко Евдокия Антониевна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кальченко Павел II
Мать ребёнка: Кальченко Евдокия Антониевна
Смерть
Неизвестно