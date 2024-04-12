Макухин Семен (Симеон) Михайлов
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Макухин Михаил
Рождение ребёнка
30.07.1835
Сын: Макухин Стефан (Степан) Семенов
Мать ребёнка: Жена Семена Макухина
Рождение ребёнка
21.01.1838
Мать ребёнка: Жена Семена Макухина
Рождение ребёнка
14.02.1838
Мать ребёнка: Жена Семена Макухина
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Жена Семена Макухина
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрона Семенова
Мать ребёнка: Жена Семена Макухина
Рождение ребёнка
1851
Сын: Макухин Созонт мл. Семенов
Мать ребёнка: Жена Семена Макухина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Семена Макухина
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851