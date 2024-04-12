Макухин Семен (Симеон) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макухин Семен (Симеон) Михайлов

Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Макухин Михаил

Мать: не указана

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.07.1835

Сын: Макухин Стефан (Степан) Семенов

Мать ребёнка: Жена Семена Макухина

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.01.1838

Сын: Макухин Ефрем Семенов

Мать ребёнка: Жена Семена Макухина

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.02.1838

Сын: Макухин Федор Семенов

Мать ребёнка: Жена Семена Макухина

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Жена Семена Макухина

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрона Семенова

Мать ребёнка: Жена Семена Макухина

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Макухин Созонт мл. Семенов

Мать ребёнка: Жена Семена Макухина

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Семена Макухина

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1851
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
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