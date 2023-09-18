Королькова Калерия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1961
Дочь: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна
Отец ребёнка: Корольков Викторий
Рождение ребёнка
15.07.1965
Дочь: Облинова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Корольков Викторий
Рождение ребёнка
04.06.1970
Дочь: Степанова Рената Викторовна
Отец ребёнка: Корольков Викторий
Рождение ребёнка
15.11.1973
Сын: Корольков Валерий Викторович
Отец ребёнка: Корольков Викторий
Рождение ребёнка
03.02.1977
Сын: Корольков Алексей Викторович
Отец ребёнка: Корольков Викторий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Корольков Викторий