Королькова Калерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова Калерия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1961

Дочь: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна

Отец ребёнка: Корольков Викторий

Рождение ребёнка
15.07.1965

Дочь: Облинова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Корольков Викторий

Рождение ребёнка
04.06.1970

Дочь: Степанова Рената Викторовна

Отец ребёнка: Корольков Викторий

Рождение ребёнка
15.11.1973

Сын: Корольков Валерий Викторович

Отец ребёнка: Корольков Викторий

Рождение ребёнка
03.02.1977

Сын: Корольков Алексей Викторович

Отец ребёнка: Корольков Викторий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Корольков Викторий

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