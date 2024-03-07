Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Денисович

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Нефёд (Мефодий) Николаевич

Отец ребёнка: Николай Денисович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Николай Денисович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Стефанида (Степанида) Николаевна

Отец ребёнка: Николай Денисович

Смерть
Неизвестно

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