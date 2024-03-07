Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Денисович
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Нефёд (Мефодий) Николаевич
Отец ребёнка: Николай Денисович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Николай Денисович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Стефанида (Степанида) Николаевна
Отец ребёнка: Николай Денисович
Смерть
Неизвестно