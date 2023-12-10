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Маслова (Пикалова) Валентина Михайловна
Маслова (Пикалова) Валентина Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.03.1953
Пол
Женский
Отец
Пикалов Михаил
Мать
Пикалова (Покатаева) Вера Михайловна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1953
Отец:
Пикалов Михаил
Мать:
Пикалова Вера Михайловна
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