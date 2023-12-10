Маслова (Пикалова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Пикалова) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1953

Отец: Пикалов Михаил

Мать: Пикалова Вера Михайловна

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