Сидоренкова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислова (Сидоренкова) Евгения Леонидовна
Отец ребёнка: Сидоренков Леонид Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренков Софья Леонидович
Отец ребёнка: Сидоренков Леонид Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сидоренкова) Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Сидоренков Леонид Александрович
Рождение ребёнка
09.10.2001
Сын: Сидоренков Максим Леонидович
Отец ребёнка: Сидоренков Леонид Александрович