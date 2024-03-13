Сидоренкова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренкова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислова (Сидоренкова) Евгения Леонидовна

Отец ребёнка: Сидоренков Леонид Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренков Софья Леонидович

Отец ребёнка: Сидоренков Леонид Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сидоренкова) Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Сидоренков Леонид Александрович

Рождение ребёнка
09.10.2001

Сын: Сидоренков Максим Леонидович

Отец ребёнка: Сидоренков Леонид Александрович

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