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Чупин Анисим Никитович

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1876

Отец: не указан

Мать: Чупина Евдокия Ивановна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Вне брака
Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Чупина Васса Анисимовна

Мать ребёнка: Чупина -- Степанида Васильевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
16.06.1898

Сын: Чупин Иван Анисимович

Мать ребёнка: Чупина -- Степанида Васильевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
17.11.1901

Дочь: Чупина Анна Анисимовна

Мать ребёнка: Чупина -- Степанида Васильевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
27.07.1903

Дочь: Чупина Анна Онисимовна

Мать ребёнка: Чупина -- Степанида Васильевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина -- Степанида Васильевна

Смерть
Неизвестно
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