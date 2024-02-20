Вейдманн Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейдманн Нина

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Roman

Отец ребёнка: Вейдманн Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Valerie

Отец ребёнка: Вейдманн Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Irmalina

Отец ребёнка: Вейдманн Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вейдманн) Elisabeth

Отец ребёнка: Вейдманн Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вейдманн Евгений

Рождение ребёнка
12.02.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вейдманн Евгений

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