Вейдманн Нина
Место рожденияКазахстан
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Roman
Отец ребёнка: Вейдманн Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Valerie
Отец ребёнка: Вейдманн Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Irmalina
Отец ребёнка: Вейдманн Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вейдманн) Elisabeth
Отец ребёнка: Вейдманн Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вейдманн Евгений
Рождение ребёнка
12.02.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вейдманн Евгений