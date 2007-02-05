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Каретина Дарья Валерьевна
Каретина Дарья Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.02.2007
Пол
Женский
Отец
Каретин Валерий Владимирович
1971 г.р.
Мать
Каретина Ирина Витальевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.2007
Отец:
Каретин Валерий Владимирович
Мать:
Каретина Ирина Витальевна
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