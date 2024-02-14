Чайка Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
20.05.1887
Восприемник
30.11.1887
Рождение ребёнка
03.07.1888
Отец ребёнка: Чайка Давид Никитович
Восприемник
04.12.1888
Восприемник
05.09.1889
Восприемник
10.09.1889
Рождение ребёнка
05.07.1894
Отец ребёнка: Чайка Давид Никитович
Восприемник
23.04.1897
Восприемник
05.03.1898
Жена рядового
Восприемник
15.05.1898
Жена бомбардира
Рождение ребёнка
15.10.1898
Дочь: Анна Давидовна
Отец ребёнка: Чайка Давид Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно