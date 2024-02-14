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Чайка Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
20.05.1887
Восприемник
30.11.1887
Рождение ребёнка
03.07.1888

Сын: Чайка Афанасий Давидович

Отец ребёнка: Чайка Давид Никитович

Восприемник
04.12.1888
Восприемник
05.09.1889
Восприемник
10.09.1889
Рождение ребёнка
05.07.1894

Сын: Чайка Афанасий Никитович

Отец ребёнка: Чайка Давид Никитович

Восприемник
23.04.1897
Восприемник
05.03.1898
Жена рядового
Восприемник
15.05.1898
Жена бомбардира
Рождение ребёнка
15.10.1898

Дочь: Анна Давидовна

Отец ребёнка: Чайка Давид Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайка Давид Никитович

Смерть
Неизвестно
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