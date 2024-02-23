Лукьян Самоил
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1832 ст.
Дата смерти13.01.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1832 ст.
Отец: Самоил Иванов
Мать: Александра Федорова
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Дочь: Лукерья Лукина
Рождение ребёнка
09.05.1862 ст.
Сын: Румянцев Дмитрий Лукьянов
Мать ребёнка: Анна М
Восприемники: д. Сивково Василий Иванов (г-жи Шупинской) д. Фирилова Павел Семенов и Лукея Мокеева (г-н Мусина-Пушкина)
Бракосочетание
10.02.1886 ст.
Жена: Соломонья Диомидова
второй брак (вдова) из села Стынова Возраст ему 52, ей 37
Рождение ребёнка
17.11.1886 ст.
Дочь: Екатерина Лукина
Мать ребёнка: Соломонья Диомидова
Восприемники дочь Луки Прасковья
Рождение ребёнка
21.05.1888 ст.
Дочь: Анна Лукина
Мать ребёнка: Соломонья Диомидова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна М
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефим Лукин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Лукина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Лукин
Смерть
13.01.1889 ст.