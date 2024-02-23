Лукьян Самоил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьян Самоил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1832 ст.

Дата смерти

13.01.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1832 ст.

Отец: Самоил Иванов

Мать: Александра Федорова

Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Дочь: Лукерья Лукина

Мать ребёнка: не указана

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1862 ст.

Сын: Румянцев Дмитрий Лукьянов

Мать ребёнка: Анна М

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Восприемники: д. Сивково Василий Иванов (г-жи Шупинской) д. Фирилова Павел Семенов и Лукея Мокеева (г-н Мусина-Пушкина)
Бракосочетание
10.02.1886 ст.

Жена: Соломонья Диомидова

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
второй брак (вдова) из села Стынова Возраст ему 52, ей 37
Рождение ребёнка
17.11.1886 ст.

Дочь: Екатерина Лукина

Мать ребёнка: Соломонья Диомидова

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Восприемники дочь Луки Прасковья
Рождение ребёнка
21.05.1888 ст.

Дочь: Анна Лукина

Мать ребёнка: Соломонья Диомидова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна М

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефим Лукин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Лукина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Лукин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.01.1889 ст.
Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
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