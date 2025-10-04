Колесов Фёдор Александрович
мужской, родился 12.01.1901 ст., Москва, город федерального значения Москва
умер 28.06.1901 ст., Москва, город федерального значения Москва
ОтецКолесов Александр ЕмельяновичОколо 1862 ст. г.р.
МатьКолесова (Лыкина) Елизавета Георгиевна (Егоровна)Около 1869 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1901 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.06.1901 ст.
Москва, город федерального значения Москва
https://yandex.ru/archive/catalog/24751c0d-0fd1-4514-b0cc-37941e4ce9c6/16?center=966+1244