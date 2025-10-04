Колесов Фёдор Александрович 12.01.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Колесов Фёдор Александрович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 12.01.1901 ст., Москва, город федерального значения Москва

умер 28.06.1901 ст., Москва, город федерального значения Москва

Отец
Колесов Александр ЕмельяновичОколо 1862 ст. г.р.
Мать
Колесова (Лыкина) Елизавета Георгиевна (Егоровна)Около 1869 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1901 ст.

Отец: Колесов Александр Емельянович

Мать: Колесова (Лыкина) Елизавета Георгиевна (Егоровна)

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/24751c0d-0fd1-4514-b0cc-37941e4ce9c6/16?center=966+1244

Смерть
28.06.1901 ст.
Москва, город федерального значения Москва

От острого катара кишок https://yandex.ru/archive/catalog/24751c0d-0fd1-4514-b0cc-37941e4ce9c6/307?center=1655+2937

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