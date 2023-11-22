Гибадуллина (Исхакова) Хабира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1915
Сын: Гибадуллин Зайнулла
Отец ребёнка: Гибадуллин Байтулла
Рождение ребёнка
1936
Сын: Гибадуллин Салим Байтуллович
Отец ребёнка: Гибадуллин Байтулла
СССР
Рождение ребёнка
29.05.1938
Дочь: Нажия
Отец ребёнка: Гибадуллин Байтулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гибадуллин Рахматнур
Отец ребёнка: Гибадуллин Байтулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гибадуллин Байтулла
Смерть
Неизвестно