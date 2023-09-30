Муравьева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1997
Сын: Муравьев Андрей Викторович
Отец ребёнка: Муравьев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
25.06.2001
Сын: Муравьев Павел Викторович
Отец ребёнка: Муравьев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
21.01.2003
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Муравьев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
04.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравьев Виктор Александрович