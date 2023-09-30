Муравьева Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
10.10.1997

Сын: Муравьев Андрей Викторович

Отец ребёнка: Муравьев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
25.06.2001

Сын: Муравьев Павел Викторович

Отец ребёнка: Муравьев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
21.01.2003

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Муравьев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
04.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравьев Виктор Александрович

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