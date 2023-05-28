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Стефан Павлович

Место рождения

Хохлово, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Хохлово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
14.01.1898 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 14.01.1898 Калихновщины крестьянин Захарий Михеевич Юхновщина крестьянская дочь Екатерина Андреевна по жениху Хохлово крестьянин Стефан Павлович по жениху Байдаково крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно

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