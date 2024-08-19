Набоченко Семен Демидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набоченко Семен Демидов

Место рождения

Белка, Сумська область

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1763 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Набоченко Демид Григориев

Мать: не указана

Белка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Набоченко Никита Семенов

Мать ребёнка: не указана

Белка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Набоченко Петр Семенов

Мать ребёнка: не указана

Белка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Набоченко Степанида Семенова

Мать ребёнка: не указана

Белка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Набоченко Ульяна Семенова

Мать ребёнка: не указана

Белка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Набоченко Кузьма Семенов

Мать ребёнка: не указана

Белка, Сумська область
Смерть
После 1850

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