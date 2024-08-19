Набоченко Семен Демидов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: Набоченко Демид Григориев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Набоченко Степанида Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Набоченко Ульяна Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1850