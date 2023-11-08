Финогенова Татьяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Екатерина Казмина
Отец ребёнка: Казьма Финогенов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Елисавета Казмина
Отец ребёнка: Казьма Финогенов
Рождение ребёнка
04.02.1806
Отец ребёнка: Казьма Финогенов
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Казьма Финогенов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Казьма Финогенов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Казьма Финогенов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Александра Казьмина
Отец ребёнка: Казьма Финогенов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марья Казьмина
Отец ребёнка: Казьма Финогенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казьма Финогенов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858