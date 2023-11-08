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Финогенова Татьяна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Екатерина Казмина

Отец ребёнка: Казьма Финогенов

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Елисавета Казмина

Отец ребёнка: Казьма Финогенов

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.02.1806

Сын: Финогенов Федор Казмин

Отец ребёнка: Казьма Финогенов

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Финогенов Николай Казмин

Отец ребёнка: Казьма Финогенов

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Финогенов Петр Казмин

Отец ребёнка: Казьма Финогенов

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Финогенов Василий Казмин

Отец ребёнка: Казьма Финогенов

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Александра Казьмина

Отец ребёнка: Казьма Финогенов

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марья Казьмина

Отец ребёнка: Казьма Финогенов

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казьма Финогенов

Место жительства
Неизвестно
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
После 1858
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