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Башилов Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Башилов Феодор Лаврентьев

Мать: Башилова Дарья Борисова

Рождение ребёнка
09.08.1837

Сын: Башилов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Башилова Акилина Кириллова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
25.07.1839

Сын: Башилов Степан Иванов

Мать ребёнка: Башилова Акилина Кириллова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Башилова Акилина Кириллова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Башилова Акилина Кириллова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Башилов Борис Иванов

Мать ребёнка: Башилова Акилина Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башилова Акилина Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1845
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