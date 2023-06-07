Башилов Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Башилов Феодор Лаврентьев
Мать: Башилова Дарья Борисова
Рождение ребёнка
09.08.1837
Мать ребёнка: Башилова Акилина Кириллова
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
25.07.1839
Мать ребёнка: Башилова Акилина Кириллова
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Башилова Акилина Кириллова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Башилова Акилина Кириллова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Башилов Борис Иванов
Мать ребёнка: Башилова Акилина Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1845