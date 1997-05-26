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Дюйзен Георгий Михайлович

Место рождения

Владивосток, Российская Федерация

Дата рождения

23.02.1921

Дата смерти

26.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюйзена (Древицкая) Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
10.09.1956

Дочь: Федоренко (Дюйзена) Алена Георгиевна

Мать ребёнка: Дюйзена (Древицкая) Наталья Константиновна

Смерть
26.05.1997

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