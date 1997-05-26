Дюйзен Георгий Михайлович
Место рожденияВладивосток, Российская Федерация
Дата рождения23.02.1921
Дата смерти26.05.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1956
Дочь: Федоренко (Дюйзена) Алена Георгиевна
Мать ребёнка: Дюйзена (Древицкая) Наталья Константиновна
Смерть
26.05.1997