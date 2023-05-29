Шапошников Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения05.03.1886 ст.
Дата смерти21.04.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
05.03.1886 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1908 Запись 12М отец - Шапошников Александр Павлович Гжатский мещанин мать - Шапошникова Матрона Сергеевна Законная жена
Крещение
06.03.1886 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1908 Запись 12М Восприемники: Владимиров Андрей Никифорович - Гжатский мещанин Шапошникова Анна Ерофеевна - Жена гжатского мещанина Шапошникова Алексея Павловича
Смерть
21.04.1887 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1949 3 часть, запись 14М возраст: 1 год Причина смерти: от натуральной Похоронен на Соборном Предтечевском кладбище