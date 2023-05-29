Шапошников Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапошников Александр Александрович

Шапошников Александр Александрович

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.03.1886 ст.

Дата смерти

21.04.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1886 ст.

Отец: Шапошников Александр Павлович

Мать: Шапошникова Матрона Сергеевна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1908 Запись 12М отец - Шапошников Александр Павлович Гжатский мещанин мать - Шапошникова Матрона Сергеевна Законная жена
Крещение
06.03.1886 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1908 Запись 12М Восприемники: Владимиров Андрей Никифорович - Гжатский мещанин Шапошникова Анна Ерофеевна - Жена гжатского мещанина Шапошникова Алексея Павловича
Смерть
21.04.1887 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1949 3 часть, запись 14М возраст: 1 год Причина смерти: от натуральной Похоронен на Соборном Предтечевском кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.