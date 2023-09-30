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(Погорелова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1836 г.р.
1847 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погорелов Игнат Степанович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Погорелой Ефрем Игнатьевич

Отец ребёнка: Погорелов Игнат Степанович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Погорелой Федот Игнатьевич

Отец ребёнка: Погорелов Игнат Степанович

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