(Погорелова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погорелов Игнат Степанович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Погорелой Ефрем Игнатьевич
Отец ребёнка: Погорелов Игнат Степанович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Погорелой Федот Игнатьевич
Отец ребёнка: Погорелов Игнат Степанович