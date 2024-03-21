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Василей Киприянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1801

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1801

Отец: Киприан Ермолаев

Мать: Варвара Ермолаева

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
01.07.1819

Жена: Марина (Маремьяна) Петрова

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.04.1827

Сын: Варухин Никита Васильев

Мать ребёнка: Марина (Маремьяна) Петрова

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1857
Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

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