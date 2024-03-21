Василей Киприянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1801
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1801
Отец: Киприан Ермолаев
Мать: Варвара Ермолаева
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
01.07.1819
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.04.1827
Мать ребёнка: Марина (Маремьяна) Петрова
Смерть
1857